Caso Giuliano: La madre desmintió a la obra social Boreal

Hace algunas semanas se dio a conocer el caso de Guliano Gallo, un niño que por diversos problemas de alud perdió paulatinamente la audición de los dos oídos. El caso tomó relevancia cuando la familia denunció el supuesto incumplimiento de la obra social Boreal en la cobertura de medicamentos y tratamientos para el menor.

Hace pocas horas, la licenciada Party, en representación de Boreal, dialogó con InformateSalta y afirmó que están realizando la cobertura completa y que, con las críticas realizadas a obra social estaban “difamando a la empresa, le están pidiendo dinero a la población cuando nosotros estamos dando cobertura integral”.

Hoy, este medio recibió el llamado de Ana Palacios, la madre de Guliano, quien retrucó lo dicho desde Boreal y afirmó que están mintiendo. “Yo soy afiliada y nunca recibí una llamada diciéndome que estaba la cobertura de los implantes de Giuliano”, afirmó.

Del mismo modo, Palacios desmintió la cobertura de gastos y despreció el reintegro de la obra: “No me devolvieron los $70 mil gastados en Buenos Aires, ellos me dijeron un día que vaya a buscar $10 mil pero ¿para qué? ¡Eso me salió un solo estudio! No me quieren reconocer pasajes, estadía, ni nada de eso de la primera vez que fui a Buenos Aires”.

Por otra parte, rechazó que su hijo sea tratado en Tucumán, lugar donde la obra social le ofrece la atención para el implante coclear que necesita el chico. “Yo no voy a aceptar que me lo opere el doctor Stok, porque ya hay estudios hechos para Guiliano en el Hospital Italiano y ellos quieren que pierda el tiempo llevándolo a un médico amigo de ellos, no conozco al médico, ¿qué se yo qué tipo de implante le pueden poner?”, remató.