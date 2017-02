Amuletos para atraer dinero de acuerdo a tu signo del zodíaco

Cada signo astrológico tiene su propio talismán para generar abundancia económica, ¿sabes cuál es el que te corresponde?



Cuarzos, elefantes, peces dorados, tréboles, monedas chinas, piedras verdes, billetes de un dólar, son algunos de los muchos objetos que usamos como amuletos para atraer dinero a nuestras vidas, pero los estudiosos de la astrología consideran que para tener mejores resultados es conveniente usar el talismán que corresponde a nuestro signo zodiacal.



Esto, porque las características de cada signo determinan la clase objetos y cómo deben ser usados para atraer la energía de la abundancia y las riquezas. Aquí te compartimos algunas de las recomendaciones de los estudiosos en la materia:



Aries: Las llaves representan para para ti que puedes abrir las puertas de la prosperidad. Por ello, debes cuidar las que tienes y no dejarlas perdidas u olvidadas en cualquier sitio. Se recomienda que los arianos porten una llave como collar y que las que habitualmente usan, para su casa o automóvil, por ejemplo, tengan un lugar fijo a la entrada de su hogar, así el dinero siempre estará presente.



Tauro: Si naciste bajo este signo estás bajo la protección de la media luna, que es la que te protegerá de los infortunios y la escasez económica. Puedes llevarla colgada en un collar o cadena, confiando en que la abundancia económica está en tu vida.



Géminis: Este signo tiene en la naturaleza un poderoso talismán. Se trata de la planta de albahaca. Así que antes de dormir, coloca debajo de la almohada un par de hojas de albahaca y crearás la energía que te permita resolver los problemas económicos, ya que las soluciones llegarán a tu mente cuando despiertes.



Cáncer: La rana es tu talismán de la abundancia. Lleva una pequeña (o grande, si así lo deseas) colgada en tu cuello para garantizar que el dinero fluye. Y si tienes un negocio, colócala a la entrada para que ingrese la prosperidad y las riquezas.



Leo: La serpiente china es tu talismán. Éste te dará buena fortuna y el dinero, y los lujos que tanto te gustan, estarán en tu vida.



Virgo: Un ojo turco es el amuleto indicado para ti, ya que te ayudará a alejar las malas vibraciones y facilitará que lleguen la prosperidad y el dinero a tu mundo.



Libra: El sol es tu amuleto y te hará brillar tanto como si fueras una moneda o un lingote del oro más puro. Puedes llevar un sol en un collar o en una pulsera. La energía de la riqueza estará así contigo.



Escorpión: Junto con Aries, compartes el talismán de la llave para que el dinero fluya hacia ti. Pero además, cada día toma una llave durante 5 minutos y guárdala en tu mano. Eso te ayudará a descargar toda la energía negativa que obstaculiza tus finanzas.



Sagitario: Como a los Césares de la Roma antigua, lo tuyo son las hojas de laurel, pero no las llevarás como corona sobre la cabeza. Mejor prepararás un amuleto en una bolsa (si prefieres, color rojo) Prepara un amuleto colocando en una bolsita hojas de laurel y guardarás en ella algunas hojas. Este talismán te ayudará a triunfar en el trabajo y los negocios, con lo que generarás la riqueza que deseas.



Capricornio: Puedes hacer un amuleto con una bolsita rellena de hojas de abedul, que es una planta que te abrirá los caminos y resulta ideal para hacer una limpieza energética que retire los obstáculos que te impiden avanzar económicamente.



Acuario: Los peces dorados son tus compañeros en el camino de la abundancia. Así que puedes llevarlos en un collar o, si prefieres, tenerlos en una pecera en tu negocio o en tu casa. De esa manera estarás invitando al dinero, la prosperidad y la abundancia a tu vida.

Los peces dorados llevan buena energía a los nacidos bajo el signo de Acuario.



Piscis: El poder de las pirámides es lo tuyo. Una pequeña colgada al cuello protegerá tu economía, y puedes potenciarla si adquieres una realizada en amatista, piedra que te beneficiará en otros aspectos de tu vida. - See more at: