Se volaron las chapas de su casa y se las robaron sus propios vecinos

La mujer, quien vive junto a sus dos pequeños hijos en barrio Justicia, fue víctima de al menos cinco o seis robos. Le sustrajeron garrafas, televisores y hasta ventanas. “Ya no quiere vivir acá, pero no tiene donde ir”, contó una amiga.

Producto de las fuertes ráfagas de vientos, una mujer, quien vive junto a sus dos pequeños hijos, sufrió la voladura de las chapas de su vivienda, ubicada en barrio Justicia, en la zona sudeste de la ciudad, lo que provocó que todas sus pertenencias terminaran prácticamente bajo el agua.

Y para colmo de males, los propios vecinos, lejos de solidarizarse, se las apropiaron, puesto que cuando salió desesperadamente a buscarlas ya no estaban, lo que no fue una novedad para la propietaria, ya que en otras oportunidades sufrió el robo de garrafas, televisores y hasta ventanas.

Una vecina comentó que la mujer fue víctima de al menos cinco o seis robos. “Ella sale a trabajar todas las mañanas para poder criar a sus hijos, y cuando vuelve se encuentra sin nada, la verdad que ya no sabemos que hacer, ya no quiere vivir acá, pero no tiene a donde ir”, se lamentó.

“Acá nadie le va a devolver a las chapas”, confesó la vecina, quien aseguró que varias veces le rompieron las puertas y los candados. “Para que vamos a pedir ayuda, si te dicen que si pero después no llega nada”, finalizó.