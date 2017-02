Quiebre entre los carreros: Sin Flores, avanzan con la Municipalidad

Sin la presencia de Freddy Flores, representante de los carreros, la Municipalidad de Salta avanza en reuniones para lo que será la erradicación de la tracción a sangre, anunciada por el intendente Gustavo Sáenz.

En este sentido, Luis María García Salado, secretario de Gobierno municipal en dialogo con FM Profesional explicó que hoy se les expuso a los carreros las distintas alternativas que ofrece el Municipio.

El funcionario, remarcó que tras la reunión por el pedido de reconversión con los 35 carreros se dejó en claro que el que quiere continuar en su actividad con otro medio de movilidad o reconvertir la misma, siempre dejando la movilidad a través del caballo.

Luis María García Salado

Además, los carreros recibirán capacitación en cursos a través de la Escuela de Artes y Oficios pero que todo depende del sector y en particular de cada uno.

Adelantó que se iniciará un censo con los que estén dispuestos al recambio, cosa que aclaró no habían logrado hasta el momento con Freddy Flores. Dijo que el 6 de marzo con la colaboración de veterinarios de la Universidad Católica de Salta se hará un chequeo sanitario del animal.

La fecha límite que tienen de parte del Intendente es el 4 de Agosto, por eso los tiempos son cortos y espera que no existan inconvenientes. “Hoy tenemos la obligación de cumplir la ordenanza de erradicar el carro con tracción de sangre animal” concluyó.

La versión de Flores

Por su parte, Freddy Flores dijo que no asistió al primer encuentro en solidaridad con el carrero al que perdió el ojo durante un enfrentamiento.

“Uno de los muchachos que iba a trabajar era el que le hicieron volar el ojo, cómo voy a ir con el dolor de la pérdida de un compañero del ojo, y todo golpeado y todo dolido, mire si van a tener ganas de ir a trabajar con el propio verdugo. Entonces dije, vamos a tener un poco de paciencia unos días hasta que se aclarezca todo, y luego vamos a reiniciar el diálogo,” dijo a FM Profesional.

Sin embargo, según sus dichos, no recibió una invitación ni por parte del intendente ni de García Salado para el nuevo encuentro y acusó a los participantes de ser ex carreros. “Ellos tienen camionetas, son ex carreros, todos lo que estuvieron ahí fueron 3 personas que tienen carro. Solo uno vive arriba del carro y su caballo, y no tiene camioneta, los demás son todos ex carreros que están en el rubro de la fruta y la verdura en el Mercado Cofruthos, que tienen su camioneta,” disparó.