¡Se viene Ser Líder Coach para afianzar tu éxito!

Salta será la sede de un evento único: los días 13 y 14 de marzo se dictarán un programa certificado llamado "Ser Líder coach", dentro de un evento realizado por el Institute of Neurocoaching,, con grandes disertantes como invitados a las jornadas.

El modelo Líder Coach se basa en las relaciones humanas. Estudiado y desarrollado por Mauricio Bock en más de 20 países en las últimas décadas, reagrupa las competencias necesarias para el éxito individual y grupal en todos los ámbitos de la vida.

Bock será uno de los invitados especiales, ya que es ex gerente gegional para Latinoamérica de Great Place to Work INC., académico, presidente del Institute of Neurocoaching y Co-fundador de BiiA Lab, la plataforma e learnig líder en latinoamerica. También es experto en desarrollo de competencias, coach certificado de la ICC, en PNL por Richard Bandler y en ontología por Alexander Berlonghi. Finalmente, es especialista en Neurociencias para la Educación.

En cuanto al evento, cabe puntualizar que el modelo “Ser Líder Coach” apunta a mejorar el diálogo interno, ganar confianza con uno mismo, descubrir el propósito de vida y estilo personal, desarrollando la inteligencia emocional. También mejora las relaciones y la comunicación, además de las oportunidades mediante téncicas de neuroventas, ser creativo e innovador.

El evento se desarrollará en el Hotel Casa Real, en calle Mitre 669. Todos los interesados en inscribirse o en obtener más información, pueden ingresar a www.serlidercoach.com/Salta