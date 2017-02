Obama volverá a Argentina en el 2018

Además, Obama le comentó a Macri que dedicará este año a realizar actividades relacionadas con la educación. En otro tramo de la conversación Macri y Obama se consultaron por sus respectivas familias. "¿Cómo están Antonia y Juliana?", preguntó el ex jefe de Estado norteamericano. A su vez, Macri devolvió gentilezas y quiso saber sobre Michelle Obama y sus hijas. Obama respondió que "Michelle está bien y las chicas creciendo". Luego, Macri le dijo que estaba saliendo todo bien en su visita a España y cerró con un "see you, see you".

Cabe recordar que, como presidente de los Estados Unidos, Obama concretó una visita al país en marzo del año pasado y el último día de estadía viajó a conocer la ciudad rionegrina de Bariloche junto a su esposa, Michelle. Allí viajaron Macri y su familia a despedir a quien por entonces era su par de los Estados Unidos.