Se conoció un nuevo audio donde Nisman habla de su posible asesinato

Un nuevo audio podría aportar indicios clave a las causas que investigan el supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman, a quien se escucha hablar convencido de la prueba que había recolectado contra funcionarios de la gestión anterior.

"Esto es como un pasadizo secreto, tipo Batman, vos corrés una puerta secreta y te encontrás con algo que no podés creer". Con esa frase el fiscal describe la trama secreta que él considera que hubo detrás de las negociaciones para firmar el memorándum de entendimiento. Y hay otra frase que genera escalofríos teniendo en cuenta cuál fue el desenlace de esta historia: "La prueba está guardada de tal manera que aunque quieran matarme esto no tiene retroceso. Algunos de los involucrados ya lo saben y me están pidiendo un salvavidas. Si alguno me está escuchando, me chupa un huevo. Cada uno sabe lo que hizo y lo que dijo".

La conversación se produjo en agosto de 2014. Allí Nisman dice que empezó a recibir datos sobre el memorándum que la administración kirchnerista había firmado con Irán tres meses antes. Esa información se transformó en una denuncia contra Cristina Kirchner y otros integrantes del partido que gobernaba la Argentina en enero de 2015, días antes de que el fiscal apareciera muerto en su departamento de Puerto Madero.

Esta denuncia contra la ex presidente y otros funcionarios y dirigentes políticos volvió a cobrar impulso a fines del año pasado gracias a una decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y la jueza Ana María Figueroa. Los magistrados, por unanimidad, decidieron reabrir el expediente y apartaron al juez Daniel Rafecas, que había rechazado hacerlo, resolución a la que calificaron de "prematura, arbitraria y parcial".