¡Pensás hacerte un tatuaje? Mirá todo lo que debes saber

Un tatuador es prácticamente un artista. No sólo por los diseños, sino porque implica concretar en la piel de cada cliente esa imagen que significa algo especial para esa persona, y que llevará para toda la vida, que no es poco.

Más allá de las modas, las técnicas y las tendencias artísticas, se trata de una práctica milenaria, que evolucionó mucho en los últimos años. Incluso, no es lo mismo el tatuaje en las mujeres que los tatuajes en los hombres.



Están los que critican a los tatuajes, los que lo hacen por una cuestión de moda y desde luego los que entienden que el tatuaje es un verdadero arte.

La idea del tatuaje está muy vinculada a la idea de crear, ser original, sentirse diferente Hay personas que llegan a un salón con una frase, o una foto de otro tatuaje o una imagen bajada de internet y piden algo exactamente igual. Pero hay otros que pretenden un diseño que no tenga nadie. Algo personal.



Un buen tatuador le explica al cliente qué le gustaría y explica que hay una diferencia entre el resultado final y lo que vieron o sacaron de una revista o de internet. Hay diseños que les van a quedar bien a unos y a otros no. Los diseños deben ajustarse a la personalidad, el tipo y la tonalidad de piel. Por ejemplo, hay figuras a todo color que no se pueden hacer en personas morochas, o que requieren ciertas modificaciones en el caso de pieles muy blancas.



Por eso, es importante también saber que no todos los tatuajes sirven para cualquier parte del cuerpo, por eso es bueno pensar, investigar, consultar y asesorarse.





Influencia de las modas



Obviamente hay modas que masifican los pedidos de los clientes. Hace un tiempo todos querían tribales, en otra época todos querían frases en chino. A veces se ponen de moda algunas personalidades, como lo fueron el Che o Maradona, y hoy lo son Messi o el Papa Francisco.



También se piden frases con letras cursivas o dibujos en colores, lo que permite explotar el arte mucho más. Y si discriminamos por sexos, las mujeres son más creativas y prefieren diseños coloridos. Ellas, además, se hacen cosas pequeñas, para mostrar o insinuar, mientras que los hombres se hacen trabajos más grandes. Hay sitios en Internet que sirven como una guía de estilos y diseños, y te pueden ayudar a tomar una buena decisión. Podrás encontrar ideas de tatuajes sencillos, de bandas, con diseño artístico e incluso nuevas tendencias.





Un desafío a diario



Para muchos, un tatuaje debe representar una historia detrás de él, sea por estética, por personalidad, por gusto o por lo que para él significa.



También hay personas que se animan a uno y luego van por más, y puede volverse “adictivo”. Por eso el trabajo de un tatuador es diferente cada día, nunca saben con qué se van a encontrar. Cada obra es un desafío en si misma.



Elegir al artista



Sin embargo, un detalle que pocos tienen en cuenta es observar un book del trabajo de un tatuador antes de contratarlo. También si domina la técnica que queremos, no es lo mismo un retrato, un paisaje, el trabajo en negro, en colores, minimalistas, realistas, letras, etc.



Un aspecto muy importante al elegir quien va a hacer un tatuaje, tiene que ver con que esa persona, o ese local cumpla con las normas de higiene, sanitarias y de seguridad personal. Los locales habilitados deben cumplir normas de desinfección, antisepsia y asepsia; limpieza, esterilización y desinfección de materiales. Para cuidar la piel de infecciones debe observarse que el uso de materiales y herramientas descartables y la habilitación municipal que establece las condiciones sanitarias requeridas por el Gobierno de la Ciudad para el desarrollo de la actividad.



La evolución



De la época del tatuaje con aguja y tinta china ha pasado tiempo. La tecnología llegó a los tatuajes y hoy se utilizan agujas francesas, con la dimensión de un cabello. Otro cambio es que entes se usaban pigmentos vegetales, ahora son orgánicos.



La tinta china era dañina, por eso quien se había hecho un tatuaje no podía donar sangre de por vida. Ahora, a los seis meses una persona ya puede donar.