Tras ser abusada y dar a luz, intenta rehacer su vida

Se trata de Cristina, de solo 17 años, quien tiene un retraso madurativo leve. Para mantenerse, trabaja limpiando hogares. Se niega a abandonar sus estudios, pero no tiene para comprar útiles. Pide ayuda.

A poco de cumplir 15 años, Cristina, quien tiene un retraso madurativo leve, fue abusada y embarazada por un sujeto, de 70 años, quien por estos días paga sus culpas tras las rejas. Pese a todo lo vivido, siempre tuvo en claro que quería dar a luz a su nene, quien hoy tiene 2 años.

La menor y su nene, viven junto a su madre, que hace lo imposible para ganarse el pan, y mantener a su pequeña y gran familia unida, con un salario bajísimo, pero con un esmero gigante.

Ella para mantenerse trabaja limpiando hogares. La paga no es buena, pero la necesidad es mucha. Consciente de todo esto, se esfuerza el doble y continúa sus estudios, y aspira a dar una mejor vida a su niño. Sin embargo, con soñar muchas veces no alcanza. No tiene ni un solo lápiz para iniciar el ciclo lectivo.

Por ello, a sabiendas del corazón solidario de los salteños, decidió pedir ayuda. No quiere plata, solamente útiles escolares. Reconoce que es muy buena en matemática, y quizás, se dedique a enseñar en un futuro.