Canillita se salvó de ser aplastado por el camión que volcó en Av. Usandivaras

El siniestro vial ocurrió el pasado martes, cuando un vehículo de gran porte perdió el control y terminó tirado de lado sobre la calzada. Por 10 minutos, Eudosio Aguirre no quedó debajo de todo el material de construcción.

Eudosio Aguirre, es el diarero de Av. Usandivaras hace más de 10 años y el pasado martes 21 de febrero por sólo 10 minutos se salvó de quedar bajo el camión que volcó.

“Todo el mundo me pregunto y cómo me había salvado. Hace 10 minutos que me había ido por esta calle – relató - Todos creían que estaba encerrado bajo el material con la moto y todo” expresó Eudosio ante las cámaras de Canal 11.

Lo cierto es que el hombre realiza su tarea todos los días de 6 a 9 de la mañana. Aquel día permaneció en el lugar hasta minutos antes del siniestro vial. La venta del último diario fue el pase que le salvó la vida. “Esta calle es peligrosa. Siempre estoy sentado mirando el diario así que ni iba a ver cuando venía el camión” agregó.

Por último, el canillita aseguró que cuando el destino decide la partida puede suceder en cualquier parte.