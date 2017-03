Macri: "Son muchos los que ponen palos en la rueda"

Durante la jornada de hoy, Mauricio Macri realizó la apertura oficial de la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación. De esta manera dejó inauguradas las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados y Senadores.

Hizo alusión al kirchnerismo como una "década de despilfarro y corrupción", indicó La Nación. Además el Presidente retomó la iniciativa política en el año electoral. "Superamos lo más difícil de esta transición y el país está cambiando: la Argentina se está poniendo de pie", aseguró el jefe de Estado ante los legisladores.

"Siempre supimos que el camino iba a ser difícil, por los que se resisten, los que ponen palos en la rueda. Tenemos que poner el hombro y tenemos que cambiar las cosas en serio", indicó Macri al inicio de su presentación.

En otro de sus párrafos más resonantes, Macri enfatizó: "Llevo 15 meses gobernando el país y estoy convencido de que tenemos todo para salir adelante. Basta de que nos regalen el presente para robarnos el futuro. No aflojemos, no nos demos por vencidos, ratifiquemos nuestra vocación del cambio... ¡No escuchemos a los que ni siquiera hacen autocrítica de lo que han hecho en el pasado!".

La previa del discurso estuvo marcada por la tensión ya que el kirchnerismo preparó muestras de hostilidad. En las bancas de la oposición pudieron leer carteles alusivos a Milagro Sala, al "ajuste" en la ciencia y otros con las consignas "Presidente offshore". "Yo te vi bajar las jubilaciones" y "Yo ve vi endeudar", fueron algunas de las frases que decoraron los asientos opositores.

Entre los invitados se lo vio al ex presidente Eduardo Duhalde, sentado entre los ministros y en el palco reservado para los jueces, se ubicaron los cinco integrantes de la Corte Suprema. No asistió Alejandra Gils Carbó y desde la Procuración aseguraron que no fue invitada.

Mi principal prioridad es reducir la pobreza. Recibimos un país en el que 1 de cada 3 argentinos vive en situación de pobreza o indigencia. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 de marzo de 2017

Educación y pobreza

En una crítica velada al kirchnerismo, Macri enfatizó: "Hay menos relato y más verdad". "No creemos en los liderazgos mesiánicos, hay que aportar soluciones, dialogando y trabajando juntos", dijo. El Presidente señaló que se trazó "100 prioridades" pero enfatizó: "Mi principal preocupación y prioridad es reducir la pobreza, gobernar es la tarea humana de acompañar y cuidar a quienes necesitan del Estado".

"La presencia del Estado se traduce en obras de infraestructura social. No podemos permitir que haya 12 millones de argentinos viviendo en villas, sin agua ni servicios básicos. Hablo de esto cuando digo que estamos sentando bases: identificamos las zonas más críticas y este año vamos a mejorar situación de 384.000 familias", dijo respecto al índice de pobreza, que supera los 30 puntos.

Necesitamos más acuerdos y más realidades, menos exaltación y menos símbolos. Menos relato y más verdad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 de marzo de 2017

En medio del conflicto con los docentes, que no logra saldarse por la discusión paritaria, Macri resaltó la importancia de la educación. "Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos, enseñen donde enseñen tienen que poder tener un salario digno", dijo el mandatario.

La temperatura subió cuando se refirió a los gremios. "Para cuidar a los docentes...", comenzó Macri en medio de interrupciones. Y continuó por fuera del libreto: "No creo que [Roberto] Baradel necesite que nadie lo cuide... les pido una ley que agrave las penas a aquellos que agreden a los docentes". Se refirió así al titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), que está en pie de guerra con el Gobierno tras sucesivos rechazos a la oferta salarial para este año.

Economía

Macri sentenció que "la inflación estará bajo control". "Es tóxica, destruye el salario de los trabajadores", agregó. Con una fuerte crítica al kirchnerismo señaló que a la inflación "la fomentaron y la quisieron esconder". "Nosotros la enfrentamos y hoy está en claro camino descendente", dijo.

Los gobiernos anteriores fomentaron la inflación y la quisieron esconder. Nosotros la enfrentamos y hoy está en un claro camino descendente — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 de marzo de 2017

El Presidente aseguró que en 2016 "el BCRA cumplió con sus metas" y que el objetivo para el 2017 es tener una inflación entre el 12 y el 17%. "Salimos del default, que nos asiló durante 15 años. Eso nos permitió incorporarnos al mundo y tener credibilidad internacional", se jactó Macri y remarcó las medidas de "sinceramiento fiscal y pago a los jubilados".

Macri resaltó al campo argentino como el "supermercado del mundo" y dijo que se registró "la cosecha más alta de la historia del trigo". Respecto a la minería, pidió "encontrar entre todos manera responsable de aprovechar la gigantesca potencialidad minera, cuidando el medio ambiente y favoreciendo a la gente". El Presidente dijo que las exportaciones "aumentaron 2 por ciento en dólares y 7 por ciento en cantidades respecto de 2015".

Macri se refirió a una "reforma tributaria", pidió terminar con las "actitudes oportunistas" y llamó a que la Nación y las provincias tengan "una discusión con generosidad y visión de largo plazo". Admitió, en tanto, que está pendiente "la reforma de la ley de coparticipación".

El jefe de Estado anunció "el plan más ambicioso de la historia" en materia de Transporte. "En cuatro años, esperamos tener 2.800 kilómetros nuevos de autopistas y ya hay 1.100 en construcción", manifestó.

A fin de este año vamos a tener 25.000 kilómetros de rutas en construcción en todo el país, algo inédito en nuestra historia — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 de marzo de 2017

Anticorrupción

"La corrupción es un mal que envicia a lo político. Detrás de la corrupción hay familias sin cloacas y tragedias que se pudieron haber evitado como la de Once", lanzó Macri en uno de los párrafos más esperados de su discurso. Y sentenció: "Hoy la obra pública dejó de ser un sinónimo de la corrupción gracias a los ahorros a través de las licitaciones transparentes".

"La corrupción se combate con la transparencia y la integridad" dijo Macri. Esta mañana quedó imputado por el fiscal Jorge Di Lello, por presuntas irregularidades en la adjudicación de rutas de cabotaje a Avianca. "Pedí a la Oficina Anticorrupción que cree un mecanismo para separar mi actuación ante cualquier suspicacia por un potencial conflicto de intereses. Que nadie dude de las decisiones que toma esta presidente", dijo Macri.

Argentina se está poniendo de pie. Sigamos confiando en que podemos juntos, con todo el entusiasmo de hacer pic.twitter.com/cs35PCJTF1 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 de marzo de 2017

"Publicaremos dos decretos sobre juicios y contrataciones para la prevención de conflcitos de intereses", anunció Macri. Según pudo saber LA NACION, Hay previstos dos decretos para prevenir conflictos de intereses, que aún no firmó Macri. Uno se referiría a los juicios contra el Estado y regularía sólo a las empresas vinculadas con el presidente y el vicepresidente. Otro establecerá limitaciones y controles a las contrataciones y licitaciones públicas sobre empresas vinculadas con el presidente, el vicepresidente y el jefe de Gabinete, que tienen jurisdicción sobre toda la administración, y con los ministros que contraten sobre su propia jurisdicción.

Otro de los reclamos al Congreso fue el debate de la ley de "responsabilidad empresaria", Se trata de un proyecto de responsabilidad penal para personas jurídicas (empresas, asociaciones civiles, fundaciones y mutuales), que fue enviado al Congreso en octubre último. Una advertencia a las empresas de que la lucha contra la corrupción también requiere un compromiso del sector privado.