El “bicidiputado” se postulará como candidato a diputado nacional

El diputado provincial Emanuel Sierra anunció sus intenciones de ser candidato a diputado nacional en las próximas elecciones legislativas. Lo hizo a través de su cuenta de facebook, el principal canal de comunicación que el actual legislador provincial utiliza para mantenerse en contacto con los ciudadanos.

Esta es la publicación textual que hizo Sierra:

“Voy a ser candidato a DIPUTADO NACIONAL, voy a ganar las elecciones e iré a asumir a Buenos Aires en bici desde Salta

Quiero anunciar que he decidido presentarme como candidato a diputado nacional por Salta en las próximas elecciones de agosto de este año.

Como todos saben, actualmente soy diputado provincial en Salta, representando al departamento de Metán y cumpliendo con mi primer mandato.

Si bien lo más cómodo para mí, y lo que generalmente es costumbre, sería que me presente para renovar mi banca como diputado por Metán, quienes me conocen saben que soy una persona de afrontar grandes riesgos y desafíos. Mi zona de confort o comodidad no es significativa, frente a mi zona de expansión o de incomodidad.

A continuación detallaré "cómo lo haré", "cuándo lo haré " y "por qué" los salteños tendrían que elegirme:

"Cómo": voy a recorrer la provincia en bici, pueblo por pueblo. Tal como lo vengo haciendo, con un mensaje en favor del deporte y contra las adicciones. Así haré mi campaña demostrando que desde lo simple y con esfuerzo, disciplina y perseverancia se puede luchar por los sueños que uno tiene.

"Cuándo": haré la campaña durante mis recesos legislativos. Nunca he faltado a una sesión, tengo asistencia perfecta a las sesiones, y así será hasta el fin de mi mandato.

Así que un poco en marzo, durante los fines de semana. En julio seguiré recorriendo en bici mi departamento y el resto de la provincia.

"Por qué": con mi experiencia he aprendido que las decisiones en política se toman desde arriba para abajo, y no de manera contraria.

Esta manera me permitirá seguir trabajando por las necesidades de todos los metanenses y de todos los salteños a la vez, tal como lo vengo haciendo en temas que son de preocupación general de la provincia, por ejemplo: boleto estudiantil gratuito provincial, el mal estado de las rutas, el monopolio en el servicio de transporte público y el mal servicio que presta La Veloz del Norte, el trato indigno y largas esperas que la gente tiene que soportar en la atención del Banco Nación, etc.

Respecto del departamento Metán, insistiré con las gestiones para la construcción de la escuela en barrio Las Delicias (proyecto de ley de expropiación vigente de mi autoría), el nuevo hospital para El Galpón, más viviendas para todo el departamento, etc.

Continuaré con el segundo recurso de amparo en mi mandato: contra Aguas del Norte por el mal servicio del agua en Metán, entre muchos más.

Finalmente quiero agradecer a todos y cada uno por el gran apoyo que recibí hasta ahora, y decirles que voy a dejar lo mejor de mí, haciendo uso de mi formación académica, que es la abogacía, y también de mi experiencia como diputado provincial para cumplir mi sueño que consiste básicamente poder realizar mi aporte desde el Congreso de la Nación para que los salteños puedan estar un poco mejor.

Ah, y por cierto, lo de ir a asumir en bici hasta el Congreso de la Nación es una promesa que me hice a mí mismo, y la cumpliré como muestra de agradecimiento para todos los salteños y por el sólo hecho que estoy orgulloso de ser metanense, salteño y argentino”.