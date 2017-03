Más de cien jóvenes sueñan con ser profesionales de la voz

En un nuevo ciclo de “Video Noticias” de InformateSalta, Nora Morales, titular de la carrera de “Locutor Integral” en el Instituto Superior Nº 6063 “Abuelas de Plaza de Mayo”, indicó que más de cien jóvenes rendirán mañana el examen de ingreso, según lo establece el Instituto superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

En ese marco, adelantó que integrará el tribunal examinador junto a la Coordinadora de los Institutos del Interior, Corina Verminetti; y la foniatra de la institución. “Son nada más que 30 personas por comisión las que ingresan a esta carrera, así que bueno va a ser difícil porque son muchos los inscriptos”, sostuvo.

Morales señaló que diez minutos antes de rendir la prueba, se les entregará diferentes textos para evaluar lectura a primera vista. “El ingreso es como el 50 por ciento de la carrera, una vez que pasaste empezás a jugar en primera”, dijo.

Por otro lado, señaló que las clases se dictarán en la escuela Paula Albarracín, sita en Deán Funes 1151, en turno vespertino. “La carrera es completa, tiene materias hermosas, como música, estética del arte, un montón de materias que hacen al Locutor Integral, desde el ENACOM se está planteando que esta carrera se convierta en una licenciatura”, adelantó.

Con respecto a la experiencia del año pasado, sostuvo que fue muy difícil implementar la carrera. “Es una gran desafío pero en algún momento había que dar el paso, no es justo para muchas personas que tiene talento que tienen pasión, esa llama sagrada del locutor, y no podía acceder porque era una carrera privada, o tal vez no podían trasladarse a Buenos Aires u otros ciudades”, enfatizó.

Por último, dejó un consejo a los estudiantes. “Con práctica, pasión, y perseverancia, se puede lograr cualquier objetivo”, finalizó.