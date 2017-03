¿Dieta o alimentación saludable? Claves para estar bien

Nos ocupamos seguido del look y las tendencias del invierno, podríamos hablar de las ideas en Concept Hair para esta temporada que se viene, fría. Pero no, vamos a hablar de la clave para mantenernos con energía al encarar estos días llenos de actividades y sumar entrenamiento físico sin morir en el intento.

Viendo la impresionante entrega de los Oscars este fin de semana, con mis chocolates habituales e Instagram en mano preparado para dar mi veredicto sobre cada modelo, pensaba en la sacrificada tarea de ser celebrity y “tener qué” mantenerte fabulosa (aunque después la pifies con el vestido elegido). Todos esos flashes directo a las transparencias del vestido. Esa exposición a la que están acostumbradas creo que en un punto sirve de motivación en el gimnasio o en casa con su personal trainer, que ahora puede ser hasta una App del Smart tv.

Dicho esto y decidida a emprender mi rutina diaria como si me esperaran en el jardín de mi hijo cual alfombra roja a Beyoncé, me informé acerca de la alimentación, que a veces por falta de tiempo o falta de buena voluntad, descuido. Es importante mantener una alimentación saludable y equilibrada.



Además, recomiendan que para bajar de peso o mantenerse en forma no se deben saltear comidas sino todo lo contrario, hay que consumir las 4 comidas principales y, opcionalmente, incorporar 1 o 2 colaciones saludables diariamente para aportar saciedad y evitar el picoteo entre comidas o comer en exceso durante las comidas principales. Los lácteos, por ejemplo, son aliados importantes al momento de pensar colaciones, ya que son una excelente fuente de proteínas.







Existen dos tipos de proteínas: aquellas de origen animal, que se encuentran en huevos, aves, pescados, carnes y lácteos; y las de origen vegetal, contenidas en la soja, frutos secos, legumbres y cereales.

Consejos de expertos

Para promover el consumo adecuado de proteínas, los expertos recomiendan comenzar el día con un desayuno completo. Aseguran que es fundamental para obtener un mejor rendimiento físico e intelectual, ya que es el primer combustible del organismo. El desayuno es el momento ideal para consumir lácteos (leche y queso), que contienen proteínas de calidad, calcio, vitaminas A y D, y vitaminas del grupo B (principalmente riboflavina o B2). En el almuerzo sugieren incluir carnes magras bajas en grasas y huevo. Para aumentar aún más las fuentes de proteínas animales, que son las proteínas de alto valor biológico, recomiendan realizar alguna colación con lácteos descremados como un yogur.

La importancia de las proteínas en tu cuerpo:

Son esenciales para el crecimiento. Las grasas y carbohidratos no las pueden sustituir, por no contener nitrógeno.

Generan sensación de saciedad, ayudando a controlar el peso.

Proporcionan los aminoácidos fundamentales para la síntesis de tejidos.

Forman parte de los jugos digestivos, hormonas, proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas. Transportan de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. (hemoglobina).

Forman parte del sistema de defensa del organismo. Los Anticuerpos que genera el sistema inmune para defendernos de sustancias extrañas, son proteínas.

Son responsables de la contracción muscular.

Tienen función estructural ya que el colágeno es la principal proteína integrante de los tejidos de sostén.







Ladies, les dí sabios consejos para empezar a lucir como una verdadera diosa, desde adentro, acompañando esto con actividad física y alegrando el espíritu. Espero que les sirva para comenzar marzo con todo!