Relatos de terror: La conversación de WhatsApp que se viralizó

Un chat de WhatsApp protagonizado por dos amigas, Nina y Natasha, se está viralizando en las redes sociales. Tiene todos los ingredientes de una conversación cotidiana, como el uso de abreviaturas y emoticones. Pero no es una charla real, es un cuento de terror que eriza la piel a medida que se avanza en la lectura.



La historia fue creada por Mauro Croche, un escritor nacido en Zárate que usa herramientas originales para sus creaciones. Las conversaciones de WhatsApp ya son una especie de subgénero entre sus publicaciones.



Croche empezó a escribir a los nueve años. "De chico era muy imaginativo y me pasaba creando historias. También inventaba juegos, cómics y trucos de magia", comenta en su blog. Más tarde se decidió por estudiar Literatura en la UBA.



El autor asegura que casi todas sus historias tienen un trasfondo verídico. Por ejemplo, "La lavadora", el primer relato de su blog, trata sobre su madre. "Ella tenía un miedo inexplicable a meter la mano dentro del agua sucia del lavarropas; yo simplemente inventé los motivos de ese miedo y los escribí", explica. También sus amigos y su barrio forman parte de las narraciones.



Croche publicó en revistas y sitios web, además de haber participado en una antología con varios autores nacionales. Su sitio, 666 cuentos de terror tiene más de tres millones de visitas y unos 20.000 seguidores en Facebook. Muy pronto el escritor publicará su primera novela, El cazador de vírgenes.

Mirá la conversación completa:

