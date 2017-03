Denuncian maltrato y discriminación en la escuela Martín Fierro

La denuncia contra la Escuela Parroquial Martín Fierro tiene que ver con un supuesto caso de discriminación hacia un niño de 8 años. La madre del menor se comunicó con InformateSalta y brindó detalles de la situación que padecieron.

“En jardín y primer grado todo fue muy bien, pero apenas entró a segundo grado ya empezó a tener problemas, me decían que le faltaba y que no tenía buena base, cuando la base la tuvo en la misma escuela”, comenzó relatando la madre.

El niño tenía malas notas en Lengua y Matemática, pese a que la madre asegura que su hijo sabía muy bien las tablas y divisiones. “Me parecía raro porque él sabía hasta la tabla del 5 y sabía dividir muy bien. En las carpetas nunca tenía regular, tenía todo completo, pero en los trimestrales le ponían regular”.

Según el relato de la madre, la vicedirectora le hizo seguimientos desde marzo hasta agosto, comprobando que el niño no fallaba en el aprendizaje. Sin embargo, entre noviembre y diciembre les anuncian a los padres que el menor iba a rendir en febrero Lengua y Matemática.

“Es una escuela parroquial y exigen que lea rápido, pero a él lo operaron del frenillo el 2 de septiembre por eso le costaba pronunciar algunas letras. Tenía asistencia casi perfecta, sólo faltó el día de la operación”, señaló la mujer.

La madre contó a InformateSalta que en reiterados ocasiones aislaron a su hijo de la sala de clases para hacerle seguimientos. “Me dijeron que en matemática iba bien, que no se la iba a llevar, y que sólo tenía problemas de lectura”.

“En varias ocasiones mi hijo me dijo que se quería matar porque no podía sacarse 6 en las pruebas. Lo llevamos a la psicóloga porque la señorita nos pidió pero la psicóloga dijo que no tenía ningún problema. Yo le dije a la directora que la señorita no lo quería aprobar, pero la directora me dijo que a mi nene no le da la cabeza para estar en esta escuela. Me dijo que capaz que en una escuela pública le iba mejor”, manifestó.

La madre denunció discriminación por parte de los directivos ya que asegura que no lo quieren recibir por su situación económica. Aseguró que no es la primera vez que sucede una situación similar, que fueron varios los casos de niños discriminados.

“Me dijeron que mi hijo tenía mala conducta, cuando yo sé que no es así. Años anteriores hubo una nena de séptimo grado que fumó marihuana en el baño, pero no la expulsaron, ahora a mi hijo no lo quieren recibir”.

El niño desaprobó el examen de febrero y deberá repetir segundo grado, pero en otra escuela porque en la Parroquial Martín Fierro no lo quiere aceptar.

“Mi hijo no tuvo vacaciones, se la pasó estudiando con maestra particular para rendir. Estuvo todo el año con apoyo. En febrero les dieron un examen para chicos más grandes, de 9 que rendían sólo aprobaron 2 y no recibieron ninguna guía de los profesores para comprender las consignas”, expresó la mujer a InformateSalta.