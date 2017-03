¿Por qué nunca deberías usar WhatsApp en el baño?

La doctora Lisa Ackerley publicó un post en su blog, The Hygiene Doctor, donde habló al respecto. En la publicación explica con detalle las razones por las que los dueños de smartphones deberían evitar a toda costa utilizarlos en el baño.



El motivo es lógico: se trata de no poner las cosas todavía más fáciles a los gérmenes y los virus.



Según explica Ackerley no es buena idea manipular un objeto con el que se está en contacto gran parte del día en un lugar tan contaminado como el cuarto de baño.



Usar el dispositivo antes de lavarse las manos hará que las bacterias pasen al móvil y una vez allí estarán en disposición de volver a las manos en cualquier momento de la jornada.