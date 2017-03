Desde diciembre no logra hacerse una mamografía  y su salud se complica

Alejandra Pastrana, en el mes de diciembre ingresó por guardia al hospital Papa Francisco por unos nódulos en las axilas, próximas al pecho. Recorrió todos los hospitales públicos pero desde entonces no consigue realizarse el estudio.

Pastrana, relató que el 16 de diciembre del 2016, luego de que le salieran unas pelotas en una de sus axilas, concurrió al hospital Papa Francisco y allí el médico que la atendió le solicitó una mamografía y una ecografía mamaria. Al intentar obtener un turno para los estudios se dio con que en el San Bernardo los equipos no funcionaban, en el Materno Infantil le dieron la misma respuesta y en el hospital Nuestro Señor del Milagro no lo realizan.

Hoy, luego de casi 3 meses de peregrinar en busca de un turno su situación de salud se empeoró y el ganglio creció y estaría esparciéndose por otras partes del cuerpo, según le informaron ayer en la guardia del Materno Infantil donde concurrió tras fuertes dolores.

Desafortunadamente la mujer, quien trabajó siempre, hoy no puede hacerlo y por lo tanto no tiene los medios económicos para solventarse los estudios de su bolsillo ni tampoco cuenta con una obra social.