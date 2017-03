Directivos de la escuela Martín Fierro desmienten caso de discriminación

En horas de la mañana, la madre de un alumno de la escuela Parroquial Martín Fierro se comunicó con InformateSalta para denunciar un supuesto caso de discriminación y malos tratos a su hijo de 8 años.

Según el relato de la madre, la maestra de segundo grado no habría querido aprobar a su hijo: “En varias ocasiones mi hijo dijo que se quería matar porque no podía sacarse 6 en las pruebas. Lo llevamos a la psicóloga porque la señorita nos pidió pero la psicóloga dijo que no tenía ningún problema. Yo le dije a la directora que la señorita no lo quería aprobar, pero la directora me dijo que a mi nene no le da la cabeza para estar en esta escuela”.

El niño reprobó dos materias que rindió en febrero y deberá repetir segundo grado. Por lo que, la madre denunció que no quisieron inscribirlo nuevamente en la escuela.

Consultada por esta situación, la directora de la escuela, Fanny Pardo, sostuvo: “Efectivamente el niño se presentó a rendir y no alcanzó los contenidos, por eso repite el grado. Hemos recibido a muchos alumnos repitentes, pero este caso es especial por el grado de violencia de la madre”.

La directora manifestó que la madre del niño se descontroló, denunció a la institución por lo que tuvieron que llamar al 911 y hacer una denuncia. “Dijo que iba a salir un tío que está en la cárcel y que ya íbamos a ver lo que va a pasar”.

Finalmente, la directora opinó: “Ella se queja de la escuela, los docentes, los directivos, ¿por qué lo quiere seguir mandando a la misma institución?”.