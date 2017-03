Sergio Marchi: "Seguimos de paro porque no se canceló la deuda"

El titular de Futbolistas Agremiados confirmó que no habrá actividad este fin de semana.

Sergio Marchi habló luego de la reunión en Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), en la que se resolvió que no jugarán este fin de semana por las deudas que los clubes mantienen con los futbolistas.

“La decisión es retener tareas”, afirmó el titular de FAA y explicó: “Reclamamos desde el 3 de enero, los directivos de clubes deudores fueron indiferentes. Esperamos una propuesta para resolver la situación”.

“Siempre hay debates importantes, enriquecedores, pero nunca se puso en duda la medida que se tomó. Fue por unanimidad”, aseguró Marchi y adelantó que “hasta que no se cancele la deuda” no volverá a rodar la pelota.

Además, respecto a la posibilidad de que jueguen juveniles, el directivo expresó que “es un retroceso y una medida reaccionaria, pasaba en una época que parecía superada”.

“El reclamo es justo, es pedir que se acrediten los pagos en su cuenta a futbolistas que hacen tres meses no les pagan. Es una decisión importante, trascendente y justa. Se planteó el 20 de diciembre, el 3 de enero… No hemos cambiado absolutamente nada. No entiendo a la conducción de AFA, esperamos respuestas, fuimos un montón de veces, los jugadores tuvieron paciencia y se sacrificaron”, concluyó Marchi.