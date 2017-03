AMT analiza con ‘cuidado’ el aumento de tarifas de Taxis

Luego que desde la Federación de Taxis hicieran hincapié en la necesidad de un incremento del 40% de la tarifa, el titular de la AMT, Federico Hanne, en diálogo con InformateSalta, explicó que si bien son conscientes de los fuertes aumentos de los insumos elementales para la prestación del servicio, tienen que tener mucho cuidado para no generar mayores impactos en los salarios de las personas.

En ese marco, adelantó que en el transcurso del mes van a convocar formalmente al diálogo a todos los actores involucrados por el tema de tarifas. “Creo que antes del 20 de marzo vamos a anunciar el proceso de consulta para establecer cual va a ser la nueva pauta tarifaria”, adelantó.

Por otro lado, no descartó atender el pedido de los taxistas de acceder a dos licencias. “Eso es algo que nosotros estamos contemplando de manera positiva, no queremos que sean empresas, queremos resguardar simplemente eso, pero pasar de una a dos licencias, es algo que estamos estudiando, me parece que no es un pedido irracional”, sostuvo.

Cabe destacar que de aprobarse el pedido por parte de los taxistas, la suba sería de $5,60 sobre la tarifa actual. Habrá que esperar.