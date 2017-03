Los vacíos que no tuvo en cuenta Sáenz en el plan para reordenar el centro

En el marco del ambicioso plan de reordenamiento del área centro anunciado con bombos y platillos por el intendente Gustavo Sáenz, el titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Federico Hanne, en diálogo con InformateSalta, se permitió dudar sobre la viabilidad del proyecto.

El funcionario consideró que no están dadas las condiciones y agregó que no hay un acompañamiento de medidas de ordenamiento de tránsito efectivo. “Nosotros no conseguimos que no haya estacionamiento en doble o triple fila en Av. Belgrano y pretendemos hacer carriles exclusivos”, se quejó.

Además sostuvo que no están coordinados los semáforos para garantizar el tránsito vehicular y tampoco hubo una discusión seria en relación a que tipo de transporte van a ofrecer dentro del área centro. “Me parece que la topadora sin una inversión previa, en términos de lo que es mejores sistemas de control, es peligroso”, dijo.

Por último, aclaró que no está en contra del reordenamiento del tránsito, pero aclaró que es necesario resolver varias cuestiones de fondo.