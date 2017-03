Conocé los beneficios del "Colecho"

Se ha hablado mucho de la crianza con apego en los últimos años y hay una gran cantidad de padres que la han adoptado a pesar de que genera críticas desde los sectores encolumnados en una crianza más tradicional. La teoría del apego plantea que los padres deben estar cerca de su hijo el mayor tiempo posible, llevándolo “a upa” continuamente, durmiendo junto a él, prolongando la lactancia, y respondiendo de inmediato a sus necesidades, sin dejarlo llorar.

El bebé pasa nueve meses en el vientre materno y una vez que nace necesita de otros nueve meses de gestación externa, lo que se conoce como “Exogestación”. Este es el periodo en el que el niño se adapta al nuevo mundo y necesita hacerlo “pegadito” a su mamá y también a su papá, cuando es posible.

En la primera infancia, el apego fortalece el vínculo amoroso y ofrece la contención que el pequeño necesita. No es cierto que los chicos criados bajo esta filosofía se vuelvan miedosos o inestables. Cuando crecen ellos solos se van haciendo independientes y seguros. Cada niño, atravesará este proceso de maduración a su manera y a su tiempo, lo que debe ser respetado por los adultos, sin presiones ni reproches.

Compartir el lecho

El colecho, es una práctica en la que los padres o al menos uno de ellos, comparten la cama con los hijos. Es una forma de apego que, según aseguran quienes lo defienden, tiene excelentes beneficios especialmente en el desarrollo de la seguridad y la autoestima del niño. Dormir con ellos es estar pendientes de sus necesidades, disfrutar del contacto piel a piel, estimular el sentido del tacto, acurrucarse y fundirse en un abrazo.

Entre los beneficios más destacados se encuentra la de poder dormir más y mejor. Por lo general, una mamá ve interrumpido su sueño varias veces por la noche porque el bebé llora para ser alimentado. Cuando tiene a su pequeño cerca, lo amamanta con mayor comodidad y puede seguir durmiendo, mientras que si la cuna del niño está en otra habitación, deberá levantarse de la cama, abrigarse si hace frío y desplazarse para poder responder a su llamado. Los bebés que no duermen con sus madres tienden a despertarse más veces por las noches, y no siempre quieren comer sino que necesitan sentir el contacto con su madre.

No se recomienda el colecho en aquellas personas que no están bien descansadas o toman medicación para dormir. Tampoco si la mamá no se siente segura de practicarlo o si no están dadas las medidas de seguridad.

VENTAJAS

*Sincroniza el sueño de la madre y el niño

*Contribuye a la instalación de la lactancia materna.

*Reduce la frecuencia y duración del llanto del bebé

*Previene la Muerte Súbita del Lactante

*El bebé se duerme más fácilmente

Fuente: Salta Bebé