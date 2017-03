Destrozos en el Xamena: “Iniciaremos las acciones que correspondan”

Esta mañana se dieron a conocer los destrozos que menores realizaron en las instalaciones del balneario Carlos Xamena. Es que una comparsa de más de 90 integrantes que había conseguido el permiso para pasar el fin de semana en las instalaciones del natatorio sin abonar entrada, y sin el cuidado de los mayores a cargo, pintaron las paredes, rompieron las duchas e ingirieron bebidas alcohólicas.

Tras conocerse este caso, InformateSalta consultó al subsecretario de Deportes, Ricardo Pasarell, quien se refirió a lo ocurrido: “Me enteré anoche, mi gente ya está yendo al balneario y esperaremos los informes del señor Julio Coria –administrador del lugar- para ver las medidas que se van a tomar”.

Para esto, Pasarell puntualizó que “primero hay que ver el grado de los daños, y en base al informe, ver las obras que debamos reponer y, si correspondiese, a quién demandaremos por los daños ocurridos; no me quiero adelantar, pero todo lo investigaremos y tomaremos las medidas que correspondan”.

Del mismo modo, el subsecretario se refirió a la eventual autorización que los miembros de la comparsa habrían recibido del concejal David Leiva, para usar gratuitamente las instalaciones. “El concejal no tiene la autoridad sobre el municipio ni sobre el balneario para autorizar, nosotros tenemos un director de balnearios municipales, el señor Víctor Gutiérrez - él también deberá elevarnos un informe para ver cuál es la factura que autorizó- , pero el concejal no tiene potestad sobre los balnearios, son municipales, no de los concejales”.

Pasarell espera contar con los informes a la brevedad, para así iniciar las actuaciones durante este lunes o martes más tardar. “Todo hecho que se produjese o daños en las instalaciones públicas son lamentables, pero no lo vamos a dejar pasar, lo vamos a tomar con toda la seriedad que corresponda, e iniciaremos las acciones que corresponden sobre las personas que ocasionaron los hechos”, concluyó a InformateSalta.