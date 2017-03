“Es una gran oportunidad para empezar a liderar tu vida”

Ramiro Barón es neurocoach y será uno de los capacitadores en el curso “Ser Líder Coach” a realizarse la próxima semana en la ciudad. “Es una gran oportunidad para empezar a liderar tu propia vida, tus proyectos y los objetivos que uno quiere en su contexto” sostuvo Barón en diálogo con InformateSalta.

La formación, según Barón, está pensada para que la persona pueda liderar más allá de los cambios en el contexto porque tiene que ver con la confianza de uno mismo. “Es para que uno pueda encontrar los recursos dentro de uno y así lograr sus objetivos” agregó durante la entrevista.

La certificación internacional del Institute of Neurocoaching serán dos días de intensa formación con un mes de monitoreo por Mauricio Bock y Ramiro Barón. “Es una formación que apunta a la vida en constante cambio que invita a ser gestores de cambios por eso la formación de coaching es muy buena” indicó a InformateSalta.

“Cada uno de ustedes son líderes pero no se han dado cuenta” motivó Ramiro Barón. Está destinada a cualquier profesional independiente, ejecutivos, amas de casa, etc. “Ser líder no es ser conocido y popular, es ser el líder de tu propio equipo” afirmó.

Para mayor información:

Ramiro Barón: 387- 155122109

Mariana Borigen: 387- 156855534

www.serlidercoach.com/salta