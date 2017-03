Régimen penal juvenil: “El menor no puede ser castigado como un mayor”

Rodolfo Urtubey, senador nacional, consideró que hay una variada gama de correcciones que se les pueden hacer antes de llegar al momento extremo de restringir su libertad. Dijo además que es un tema que no debiera mezclarse con lo electoral.

En el marco del debate instalado por el gobierno nacional acerca de la necesidad de crear un régimen penal juvenil, el senador Nacional por Salta, Rodolfo Urtubey, ante las cámaras de InformateSalta, se mostró a favor de la iniciativa y agregó que el proyecto final tiene que nacer de la conjunción de todos los puntos de vistas.

En ese sentido, sostuvo que no se puede decir que los menores de 15 años no comprenden la criminalidad del hecho pero tampoco se los puede enviar a una cárcel junto con un mayor. “La discusión no está en la imputabilidad del menor sino que está en lo que llamamos la unibilidad del menor”, dijo.

Urtubey insistió en que el menor no puede ser castigado del mismo modo y bajo las mismas condiciones que un mayor y aseguró que la solución es que haya un régimen penal juvenil, donde el menor pueda asumir su responsabilidad y pueda tener un castigo. “No tiene porque ser una pena de prisión, hay una variada gama de correcciones que se le pueden hacer antes de llegar al momento de restringir su libertad”, agregó.

No obstante, sostuvo que si hay que restringirles la libertad - en casos muy graves- debe ser en situaciones muy especiales. “Debe ser en un instituto y en una forma que sea compatible con que el menor pueda ser resocializado”, sostuvo.

Por último, enfatizó que es un tema que no debiera mezclarse con la cuestión electoral. “Si vemos que no se puede separar este tema tan importante de lo que es la campaña electoral, tendremos que hacerlo después de la campaña”, finalizó.