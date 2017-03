Denuncian que una escuela no dejó entrar a alumnos que no pagaron la cooperadora

Un grupo de padres de chicos que asisten a la escuela Victorino de la Plaza, denunciaron que aquellos que no pudieron pagar la coopradora, no pudieron ingresar a clases. “Nos cobran 1400 pesos en concepto de inscripción”, dijeron.

Afuera del establecimiento pidieron ser atendidos por la directora pero fue en vano. “Queremos hablar con la directora pero las puertas están cerradas. La directora no salió a hablar con nosotros”, denunciaron en un móvil de FM 89.9.

Las madres, molestas, dijeron que los chicos “al ingresar les pidieron el certificado de pago de cooperadora y al no tenerlo tuvieron que salir”. Muchos aseguraron no poder hacer el pago, sobre todo aquellos que tienen a más de un estudiantes en la escuela. “Una mamá quiso entregar 800 pesos, pero no se los aceptaron. No podemos pagar los 1400, tampoco nos dejan hacerlo en varios pagos”, expresaron.

Durante la mañana los alumnos que no pagaron la inscripción permanecieron en el patio de la escuela, sin poder tomar clases.