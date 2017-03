“No podemos dar más del 16% porque estaríamos hipotecando el municipio”

Luego de que el gobierno arreglara un 16% escalonado de aumento salarial para empleados públicos, comenzaron las negociaciones paritarias municipales. En este sentido, el intendente Gustavo Sáenz, en conferencia de prensa, explicó que históricamente el municipio dio el mismo aumento que provincia.

“Estamos trabajando, atendiendo los pedidos de cada uno de los gremios. Y en este momento el doctor García Salado y el contador Gauffin están entregando la propuesta por parte del municipio para que lo analicen cada uno de los gremios para ver si podemos llegar a un acuerdo rápidamente,” dijo.

Además, aclaró que el aumento se paga con los fondos que recibe del Ejecutivo Provincial, es por ello que el porcentaje no podría ser mayor. “Si provincia toma una decisión del 16% porque no puede dar más, nosotros no podemos hacer otra cosa, porque estaríamos hipotecando el municipio,” indicó.