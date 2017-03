El reordenamiento en el Tránsito sigue sumando voces en contra

Durante la primera reunión de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial del Concejo Deliberante, los ediles decidieron archivar algunos de los pocos expedientes que les quedaron del periodo pasado y definieron algunos de los temas a tratar este año.

Al respecto, en diálogo con InformateSalta, su vicepresidente, Gustavo Serralta, explicó que durante el próximo encuentro pondrá en la mesa de debate las 65 cuadras que se van a reparar en el centro de la ciudad. “Hay una decisión de restringir el acceso del transporte masivo al microcentro, con lo cual yo no estoy de acuerdo, hay que darle prioridad al transporte masivo,” dijo.

En vista de ellos, citará al cuerpo deliberativo a las autoridades de la Autoridad Metropolitana de Transporte, cuyo titular también manifestó su disconformidad, y de la empresa SAETA, para conocer el estudio de movilidad que ellos poseen.

Gustavo Serralta

Por otra parte, adelantó que escucharán a la concejal Romina Arroya, autora del proyecto para la creación de un centro médico para certificados de carnet de conducir dentro del Centro Cívico Municipal, pese a estar en contra.

“Personalmente pretendo que todo esos tipos de requisitos se puedan hacer en los hospitales públicos. Hay gente que no tiene recursos, me parece que cualquier médico tiene ya la idoneidad para poder entregar un certificado médico, entonces me parece que no existe esa obligación para asistir a cierto centro médico, porque eso lo que hace es monopolizar y crear un negocio que es lo que hay hoy en día,” indicó.

Centro médico autorizado para los estudios de carnet de conducir

Proyectos archivados

Durante el encuentro, los ediles decidieron archivar los proyectos que hablaban sobre la modificación de tracción a sangre a partir de la decisión del intendente Gustavo Sáenz de erradicarla.

“Era al vicio seguir teniendo en comisión varios proyectos cuando ya hay una decisión política de cumplir la ordenanza actual que está vigente, que por ahí lo único que habría que modificar son algunas fechas,” aclaró Serralta a InformateSalta.

Además, y debido a que la concejal Socorro Villamayor nunca se presentó a explicar su proyecto sobre la necesidad de colocar cepos a los vehículos que estén mal estacionados, la comisión también decidió enviarlo a archivo.

“Consideramos de que los vehículos cuando estén mal estacionados directamente venga la grúa y los lleve y no que queden con cepos, tratamos de liberar las arterias. Los que integramos la comisión no estábamos de acuerdo con el proyecto presentado,” finalizó.