El día de la mujer, una fecha que desafía el vacío

El día de la mujer no ha quedado exento de esta situación, erigiéndose así como una fecha en la que los hombres deben decir "feliz día" a cada mujer, y ellas amanecen con una especie de halo que grita desde el silencio controlado la esperanza de recibir gestos de especial atención. La sociedad parece quedar inmersa en una teatralidad inconsciente, una obra cuyo libreto está atestado de afirmaciones deshabitadas, que cubren con su velo rosado sus condiciones de posibilidad, tanto como su inherente incapacidad de problematizarlas.

Considerar dicha vacuidad, podría llevarnos a suponer estéril cualquier festejo del 8 de marzo, su capacidad para erradicar conductas sociales que tienden a la discriminación o a la conformación de estereotipos que marcan y determinan el deber ser femenino al cual adaptarse. Sin embargo, la memoria de las vidas que han quedado cercenadas a lo largo y ancho del planeta, vuelven ya no una oportunidad sino un deber ineludible el utilizar esta fecha como disparadora de una reflexión que lógicamente no puede agotarse en estas 24 horas.

Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, sostuvo que “Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios”. Es en el seno de esta cultura de encasillamientos, de imposibilidad de pensar la igualdad en la diferencia, de donde emergen estandartes de lucha que, paradójicamente, contribuyen a invisibilizar, y con ello, a salvaguardar la continuidad de aquello contra lo que peleamos. Violencia de género, violencia machista, Ni una menos, la mujer como persona autónoma, Las queremos vivas, son algunas de las frases que atestan los medios de comunicación cada 8 de marzo. Frases que esconden la complejidad de una modernidad basada en la cosificación del ser humano y su entorno, en el individualismo y el reinado de la instantaneidad y lo efímero.

No ser sujetos pasivos

Es allí, en la cosificación, en la dificultad de ver en el otro un ser idéntico a nosotros en lo que hace a su humanidad, donde debemos ubicar el origen del mal, de la violencia, la condición de posibilidad de todo atentado contra la integridad y respeto de los derechos de las mujeres , los hombres, los niños. La violencia ya no es entonces un problema de seguridad, ni los asesinatos de mujeres cuestión de género, sino un tema cultural que como tal requiere de un análisis y abordaje profundo, que no se resuelve con sumar elementos agravantes a la legislación penal, ni con la creación de campos de lucha que profundicen la visión dicotómica del mundo. Se trata de empezar a desnaturalizar el modo como la modernidad construye al sujeto como objeto y como tal, susceptible de obtener valor en el mercado laboral, en tanto engranaje de una máquina de producción; como centro de placer, en el mercado de la prostitución o, simplemente, como medio para la venta de productos en el mercado de la publicidad. Pensar lo precedente, devuelve la complejidad al problema, y nos ubica por encima de cualquier intento de simplificación que obture la lucha impidiendo el cambio; nos obliga a constituirnos como escritores de la obra y ya no como meros actores en un escenario despedazado entre víctimas y victimarios.

Ya lo dijo el dramaturgo rumano Eugène Ionesco: “Las ideologías nos separan, los sueños y la angustia nos unen”. Como sociedad estamos siendo testigos del derramamiento de sangre de nuestros hijos, pareja, hermanos, padres; de un estado permanente de violencia que no conoce de género ni número. Es el futuro de quienes ya no están, los sueños que vieron truncados, los que se erigen como nuestra deuda futura, y nos exigen la reflexión presente. Quizá nuestro mejor homenaje a las mujeres, sea colocar en el centro de la discusión los modos de construcción de la subjetividad y no solo de lo femenino con sus estereotipos de belleza, felicidad, libertad, completud. Abramos los puños, rompamos el envase y despleguemos nuestra humanidad en las calles, las escuelas, casas y lugares de trabajo. Si realmente bregamos por la no discriminación y la igualdad, volvámonos conscientes de que si tenemos esta fecha es porque se han llevado adelante reclamos ardientes por reconocimientos y garantías a la integridad, que tendrían que haber existido desde siempre, por la sola condición de ser humano.

La indolencia que nos ahoga, la incapacidad de empatizar, y la tendencia a dejarnos arrastrar por el individualismo y sectarismo de la modernidad, está magistralmente descripta en unos versos del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht (1898-1956): “Primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no era comunista. Enseguida se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó porque yo tampoco era obrero. Después detuvieron a los sindicalistas, pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista. Luego apresaron a unos curas, pero como yo no soy religioso tampoco me importó. Ahora me llevan a mí pero ya es demasiado tarde”.

En otro espacio y tiempo, Eduardo Galdeano escribirá En el libro Patas arriba. La escuela del mundo al revés (1998), una guía de las barbaridades que el género humano es capaz de cometer. Allí, no dudó en afirmar “Quizá el más certero símbolo de la época sea la bomba de neutrones, que respeta las cosas y achicharra a los seres vivos. (…) La injusticia, motor de todas las rebeliones de la historia, no sólo no se ha reducido en el siglo XX, sino que se ha multiplicado hasta extremos que nos resultarían increíbles si no estuviéramos tan entrenados para aceptarla como costumbre y obedecerla como destino.”

Rememorar, conmemorar, son palabras que refieren a nuestra capacidad de evocar, traer al presente el pasado, significarlo. Somos libres de leer los sentidos dados al 8 de marzo desde los márgenes, entre párrafos y líneas, leer lo que vuelven evidente y lo que silencian. Hagamos entonces uso del derecho al delirio Galdeano, el derecho a soñar con un mundo mejor. En Patas arriba él se anima a enumerar algunos de sus sueños, yo me animo aquí y ahora: sueño una humanidad en la que hombres y mujeres vean en sus diferencias su fortaleza y no su debilidad, y en el respeto de su humanidad la bandera que los una, espalda contra espalda. Dejemos el pesimismo para tiempos mejores, hoy, 8 de marzo, ¿por qué sueño eliges luchar?

Por: Lic. Ma. Florencia Barcos, exclusivo para InformateSalta.