Tras el encuentro de esta noche, Futbolistas Agremiados mantiene el paro

El secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, confirmó esta noche que el gremio mantiene el cese de actividades, aunque reconoció que parte de los clubes saldaron las deudas con los jugadores Marchi estuvo reunido con los capitanes de los equipos de Primera División y del ascenso, pero solamente se hizo de manera "informativa", y no se resolvió nada a futuro.



"Depende de la dirigencia y de que puedan cobrar los muchachos", expresó Marchi en la puerta de la sede de Agremiados en el barrio de Balvanera.



El gremialista, exjugador de San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata, explicó que mañana se realizará una nueva reunión para saber "fehacientemente" la cantidad de dinero que ingresó y si los clubes depositaron ese valor a los jugadores.



Marchi expresó que "el dinero es insuficiente por que algunos clubes tienen deudas superiores al dinero que van a recibir", tras la reunión en la que tomaron parte gran cantidad de jugadores de equipos de Primera División.



Entre los participantes estuvieron Agustín Orión (Racing), Pablo Pérez (Boca), Walter Erviti (Independiente), Jonathan Bottinelli (Arsenal), Leandro Desábato (Estudiantes), entre otros.



Uno de los clubes que sí le pudo pagar a sus jugadores con el dinero recibido por AFA este lunes fue Gimnasia y Esgrima La Plata y en ese sentido Marchi elogió a la dirigencia platense por la forma en que solucionaron la situación.



"El método adoptado por Gimnasia fue muy bueno. La verdad que no entiendo o sí las entiendo y me da mucha bronca y tristeza porque esta cuestión se podría haber evitado", indicó.

Noticias Argentinas