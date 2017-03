El absurdo reclamo de pase a planta de la Orquesta y los Ballets

El periodista Martín Grande hizo referencia en su programa de hoy al reclamo que hizo, no sólo la Orquesta Sinfónica, sino también el Ballet Folclórico y el Ballet Clásico.

“Qué pasa si en la orquesta del Chaqueño Palavecino o en la de los Charangueros del Norte desafina la guitarra ¿Qué hace el Chaqueño o el titular de la orquesta de los Charangueros del Norte? Le dicen al tipo que desafina “Hermano tómatelas, venga uno que afine”, puso como ejemplo Grande, para decir que “no puede haber una orquesta sinfónica que le otorgue estabilidad a sus músicos. Sus músicos tienen la obligación de la constante capacitación y entrenamiento para mantener sus cargos y puestos”.

Para el periodista, si bien considera que la Orquesta no está pasando por su mejor momento, no quiere decir que las normas de una orquesta no se deban cumplir cumpla. “Cuando ingresaron a la Orquesta los actuales músicos, conocían cuáles eran las reglas del juego ¿Ustedes creen que podrían entrar a la Orquesta Sinfónica de Nueva York y sentarse, poner su traste en el banco y decir aquí me quedo como primer Violonchelo? No viejo, vas a tener que pasar por lo concursos cada dos años, cada tres años, según cómo sean las normas de la Orquesta”.

Dijo que eso también le corresponde al Ballet Clásico y el Ballet Folclórico, porque esa es la vida del artista.