Triste: Salteño puso en venta un riñón por Internet

A través de Facebook, un sujeto, quien dijo estar agobiado por las deudas, ofreció al mejor postor uno de sus órganos. “Tengo 25 años y estoy en buenas condiciones”, aseguró. Las críticas de los demás usuarios no se hicieron esperar.

“Tengo 25 años y estoy en buenas condiciones, necesito dinero y estoy dispuesto a vender uno de mis riñones”, escribió con total desparpajo un sujeto en el grupo de Facebook “Busco, ofrezco trabajo en Salta Capital”, generando una ola de comentarios.

Los usuarios no escatimaron en duras críticas y burlas de todo tipo. “Me interesa tu cerebro, se nota que no tiene mucho uso… ¿a cuanto me lo dejas?”, sostuvo Héctor, con total ironía, a lo que otro agregó: “¿Dónde se puede ver el riñón?, manda fotos para ver cómo está”.

Otros fueron un tanto más duros, cocientes de la difícil situación que le toca atravesar a mucha gente. “Hay gente que lo necesita de verdad. Hay muchas personas que mueren por tráfico de órganos y otras se pasan la vida esperando un trasplante”, le reprocharon.

Lo cierto, sea broma o no, esta supuesta venta por Internet es una acción repudiable desde todo punto de vista.