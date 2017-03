La AFA reprogramó la 15ª fecha, por si se levanta el paro

Finalmente, Banfield recibirá a Boca Juniors el sábado a las 19.10 por la decimoquinta fecha del torneo de Primera División, en tanto que el partido entre Racing Club y Lanús pasó al domingo a las 17, informó esta noche la AFA.

El nuevo programa de partidos para la jornada del fin de semana es este:

Jueves 9 de marzo

21.00 Vélez vs. Estudiantes - Árbitro: Andrés Merlos.

Viernes 10 de marzo

21.00 Patronato vs. Arsenal - Árbitro: Facundo Tello.

Sábado 11 de marzo

17.00 Defensa y Justicia vs. Newell's - Árbitro: Mauro Vigliano.

17.00 San Lorenzo vs. Belgrano - Árbitro: Patricio Loustau.

19.10 Banfield vs. Boca - Árbitro: Darío Herrera.

20.00 San Martín de San Juan vs. Huracán - Árbitro: Néstor Pitana.

Domingo 12 de marzo

17.00 Racing vs. Lanús - Árbitro: Fernando Rapallini.

17.00 Gimnasia La Plata vs. Quilmes - Árbitro: Fernando Espinoza.

18.00 Temperley vs. Tigre - Árbitro: Silvio Trucco.

19.10 River vs. Unión de Santa Fe - Árbitro: Germán Delfino.

20.15 Atlético Tucumán vs. Sarmiento - Árbitro: Ariel Penel.

21.10 Rosario Central vs. Godoy Cruz - Árbitro: Diego Abal.

Lunes 13 de marzo

19.00 Aldosivi vs. Atlético Rafaela - Árbitro: Federico Beligoy.

21.15 Colón de Santa Fe vs. Olimpo - Árbitro: Nicolás Lamolina.

El encuentro entre Talleres-Independiente fue programado para el sábado a las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes, pero en la provincia mediterránea informaron que ese escenario no estará en condiciones hasta el 20 del corriente mes.