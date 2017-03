Iniciaron las clases a oscuras y sin ventilador pese a la ola de calor

La vicedirectora de la Escuela Patrón Costas de Orán explicó que reclamaron en tres oportunidades al Ministerio para que tome cartas en el asunto pero no fueron escuchados. “Los chicos terminaron el periodo lectivo ya sin luz”, indicó.

El inicio del ciclo lectivo en la Escuela Patrón Costas, ubicada en la zona sur de la ciudad de Orán, no fue el esperado, ya que pese al paso del tiempo, se encontraron con los mismos problemas con los que cerraron el año pasado, principalmente ocasionados por una explosión que dejó sin energía al edificio.

Al respecto, la vicedirectora del establecimiento, en diálogo con InformateSalta, comentó que todas las aulas están en sin luz desde noviembre del año pasado, pero desde el ministerio de Educación hacen oídos sordos a sus reclamos. “Nos quejamos en tres oportunidades, en noviembre, en diciembre, y en enero, y hasta ahora no vino nadie a verificar”, dijo.

Para no perder días de clases, los alumnos deben tomar clases prácticamente sin luz, solamente ayudados por los rayos de sol que ingresan por los ventanales. “No solamente la luz no es suficiente, sino que la ola de calor que sufre la ciudad es insoportable y no podemos prender el ventilador”, detalló.

Desde el establecimiento explicaron cuentan con más de 751 alumnos, que se ven expuestos debido al calor. “El tema de la luz se puede abrir las ventanas, y dentro de todo trabajar medianamente, pero la ola de calor es imposible, no hay aireación, esta es una zona donde el dengue hay que trabajarlo con prevención todo el año”, finalizó.