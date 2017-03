El violador de Facebook: Abusaba de sus víctimas y las filmaba

Renzo Molero, conocido como ’el violador de Facebook’, grababa a las víctimas de las que abusaba sexualmente después de captarlas a través de esa red social.



La información se confirmó después de que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) revisara la llamada ’casa de terror’ del criminal, y encontrara allí fotografías de varias mujeres desnudas, informa el diario ’Panorama’.



El delincuente instaló en su casa un “estudio de cine, donde lo visceral y la violencia gráfica se centraban en cada una de las mujeres que eran violadas”.



"Les tomaba fotos y las grababa mientras eran abusadas", afirmó una fuente al periódico. Por su parte, el criminal, que también controlaba la venta y la distribución de drogas en el barrio Balmiro León (Zulia, Venezuela), es descrito por sus vecinos como un psicópata agresivo y "un loco" con trastornos de bipolaridad.



La última víctima escapó de las garras de Molero el pasado 3 de marzo, tras pasar seis días encerrada en su casa. Según el diario, el delincuente no solo abusaba de la mujer, de 23 años, sino que también la atacaba con un bate de metal y un machete.



Además, se ha sabido que el violador tenía como cómplice a su padre, Tulio Antonio Molero Díaz, un oficial jubilado de la Policía Bolivariana del Estado Zulia. "La muchacha fue maltratada física y psicológicamente por el violador y por su padre", indicó la fuente.



Por su parte, la joven víctima, que ahora recibe ayuda médica y psicológica, acudirá a la Fiscalía del Ministerio Público para declarar sobre los terribles días que vivió en la casa del criminal. Mientras tanto, el director de la PNB en el Zulia, el general Luis Morales Guerrero, afirmó que todos los cuerpos de seguridad del Estado venezolano buscan al delincuente y a su padre. "Ya se han realizado varios allanamientos para dar con su paradero", aseguró.