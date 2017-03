Un cordobés se sacó una selfie y descubrió algo escalofriante

Las historias de fantasmas aparecen en todo el mundo y algunos aseguran haberlos visto.



En este caso, un vecino de Barrio Ituzaingó de Córdoba llamado Carlos Sosa se sacó una foto y quedó aterrado con la imagen.



"A la foto la saque porque estaba yo solo con mi hijo y se lo estaba por mandar a mi señora porque se fue al centro a hacer unos trámites. Le iba a mandar la foto y cuando la veo bien, noto la cara de alguien. Es creer o reventar", dijo el cordobés al diario Día a Día.



Y amplió: "A mí no me produce miedo pero la gente a la que le he mostrado la foto me dice que tire agua bendita. Hay uno solo que me dijo que puede llegar a ser mentira. Yo también pienso que debe ser mentira pero yo no hice ningún fotoshop ni se usarlo, no me gusta jugar con estas cosas".



Mirá abajo la foto: