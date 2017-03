Régimen penal juvenil: “Va mucho más allá de bajar la edad”

En la redacción de InformateSalta, María Inés Diez, defensora general de la provincia, opinó respecto a la reforma del Régimen Penal Juvenil, donde buscan bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. “Me parece un tema importantísimo porque se necesitan una serie de trabajos a la vuelta de la norma legal que hagan posible que ese joven sea atendido, pero va mucho más allá de bajar la edad”, sostuvo.

“Nosotros desde la defensoría vemos muchísimos casos de microtráfico de drogas, la cantidad de jóvenes y de mujeres que trabajan de eso son muchas desgraciadamente, esto te hace ver la importancia de la norma”, agregó.

En ese sentido explicó que no puede una omitir una opinión: “no puedo decir si es o no apropiado bajar la edad, porque todo va a depender de la contención y de lo que haya para darle a ese joven. Limitar la discusión desde mi punto de vista es una cuestión altamente simplista y el régimen penal juvenil de simplista no tiene nada, el tema excede la edad”, manifestó.

Finalmente expresó que hay que buscar que la "norma se adapte a la edad y que estar privado de la libertad no se convierta en una escuela de malos hábitos"