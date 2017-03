Capacitarán a profesores de Educación Física en RCP y Primeros Auxilios

Organizado por el Colegio de Profesionales de Educación Física (COPEF), el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de Salta y la Universidad Nacional de Salta, se llevará a cabo el curso “RCP, Emergencias y Primeros Auxilios”. El mismo es gratuito, está dirigido a profesores de Educación Física matriculados activos y otorga puntaje docente.

El curso, que estará a cargo de Luciana B. Gómez Pereyra, especialista en emergencias médicas, se dictará el 10 y 11 de marzo en el Gimnasio A de la UNSa. El viernes 10 el horario será de 18.30 a 22, mientras que el sábado será de 9 a 13 y de 14 a 19 horas.

La presidenta del COPEF, Edit Gutiérrez, explicó que “esta capacitación es fundamental para nuestros matriculados, ya que necesitamos que estén preparados para afrontar en las escuelas, colegios, gimnasios y colonias de vacaciones situaciones que pueden poner en riesgo a los alumnos.”

Habiéndose iniciado el período lectivo y en relación a esta temática, Gutiérrez destacó la necesidad de que “se tome verdadera conciencia sobre la importancia que tienen los certificados médicos que se solicitan en los colegios a los alumnos. Muchos no los presentan como corresponde o no se hacen un chequeo correcto para presentarlos, eso hace que no se detecten patologías que a la hora de practicar deportes pueden provocar algunos inconvenientes de salud.”

Por informes e inscripciones los Profesores de Educación Física pueden dirigirse a COPEF Salta, O´Higgins 1500, oficina 3; llamando al 0387 4214450, o por mail a copefsalta@gmail.com.