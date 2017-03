Tras el "problemático" viaje a Iquique, denunciarán a Silvia Magno

Los 45 pasajeros que contrataron un servicio por alrededor de seis mil pesos, para viajar de Salta a Iquique, Chile, con la empresa Silvia Magno denunciarán a la propietaria, del mismo nombre, en la oficina de Defensa al Consumidor por las irregularidades vividas. En el vecino país también la demandaron.

Celeste Córdoba, abogada y pasajera, contó a InformateSalta que ya tienen preparada la demanda, la cual será presentada el viernes. “Esperaremos que fijen la audiencia y veremos cómo sigue el proceso judicial”, explicó.

La pesadilla comenzó en Salta, cuando la salida programada para el 24 de febrero a las 13, terminó concretándose a las 14:30. “Viajé con mi madre y mi hijo pequeño. Me acerqué a preguntar en la empresa si tenían oxígeno y me dijeron que sí. También me aseguraron que el paso fronterizo estaba habilitado hasta las 23. Todo fue mentira”, relató.

Pasajeros esperando volver a Salta

Llegaron al paso internacional de Jama, Jujuy, a las 21 y Gendarmería les comunicó que “la frontera estaba cerrada desde las 18 y que ya habían informado a las empresas turísticas. Tuvimos que pasar la noche en el colectivo tapados con toallones porque como íbamos a la playa no teníamos abrigo”, agregó.

Allí tanto la coordinadora de viajes así como los dos choferes comunicaron que ni siquiera “tenían agua para tomar. Yo pague 100 pesos el medio litro de agua en la estación de servicio de Jama”, dijo.

Durante la noche una mujer se descompensó y “en el colectivo no había oxígeno. Ella estuvo 40 minutos tirada en el piso y otro pasajero que sabía de primeros auxilios la asistió”, relató Celeste. El resto de los pasajeros se descompuso y la mayoría llegó a tener vómitos. Pudieron emprender viaje recién a las diez e la mañana del día siguiente.

El regresó fue aún peor. “Nos cambiaron el horario debíamos partir al mediodía y los hicimos a las seis. Una hora después el colectivo se rompió justo a la salida de Iquique, donde debieron intervenir los carabineros que incluso multaron a la empresa”, detallaron.

En la ruta esperaron varias horas sin explicaciones, cuando llegó el mecánico dijeron que “se había roto una válvula de la ventilación, pero el especialista dijo que en realidad el colectivo no tenía frenos”. Allí volvieron los cruces y Celeste terminó siendo trasladada en un móvil hacia la comisaría 1 del vecino país donde radicó una denuncia.

“Con una orden judicial, la empresa tuvo que comprar bebida y comida para los 10 niños que viajaban en el colectivo”. La empresa quiso retornar el viaje a las 14 pero iban a tener que pasar nuevamente la noche en la frontera por lo que no accedieron.

“Nos dejaron en la Zofri y nos retiraron a las 20, ahí fue cuando emprendimos el regreso. Revisando los papeles nos dimos con que los que pagamos el seguro por los niños, viajamos sin la cobertura ya que tenía vigencia desde el 25 y nosotros partimos el 24”, finalizó.

Respuesta de la empresa

La titular de la empresa, Silvia Magno, en diálogo con InformateSalta, negó tantas complicaciones, aduciendo que se trató sólo de un inconveniente mecánico que le puede pasar a cualquiera y la demora se debió a problemas con el clima en la frontera y eso no está al alcance de nadie. Además, que nunca faltó comida ni agua, y que todo es promovido por una abogada que busca la adhesión de otros pasajeros para que les reintegren el dinero.

Copia de la denuncia ante los Carabineros de Chile.