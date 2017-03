En un Torino, partió desde Ushuaia para llegar a Alaska

Un sueño que va camino a cumplirse con el paso del tiempo, pero que ya puso primera y va a toda marcha a hacerse realidad. Esta es la historia de Héctor Argiró, un tucumano que ya inició su recorrido por todo el continente, y tiene por meta llegar hasta Alaska.

Héctor estuvo en Salta, concluyendo su paso por toda la Argentina antes de salir del país, y visitó InformateSalta para marcar un lugar más en su hoja de ruta. En su paso por nuestra redacción, rememoró las primeras anécdotas de estas semanas de viaje.





“Este viaje comenzó el 24 de noviembre de 2016, salí de Bs.As. en caravana hasta Córdoba, después salí para Ushuaia y ahí emprendí el viaje de una vez”, comentó el viajero sobre el principio de este sueño que comenzó cuando tenía 6, 7 años: “Una vez estaba viendo con mi papá el rally de Córdoba, el que largaba en la Panamericana; le pregunté “¿Papá, hasta dónde va la Panamericana?”, él me respondió “Hasta Alaska”, y me quedó eso”.

A la vez, Héctor se mostró agradecido por el acompañamiento de la gente, que lo recibe donde va, y por la ayuda que recibe para seguir viajando. “Más que aprender con el viaje, lo que más me está dejando es la gente que voy conociendo, me ayudan mucho, gente que conocí un día al siguiente ya me ofrece un lugar donde dormir; y la gente de Salta tiene un corazón enorme”.



La elección de la Torino fue como recuerdo del vehículo que tenía un tío suyo. Ahora, él pudo conseguir una Torino 380, la acondicionó, un poco de chapa y pintura, y partió rumbo a Ushuaia para iniciar su travesía tan soñada.

Héctor no oculta su cariño hacia su Torino, o mejor dicho, “Balboa”, nombre con el que un amigo bautizó repentinamente al modelo. El nombre quedó, sin motivo ni razón, pero ahora “Balboa” es la única compañera de ruta de su conductor, andariegos los dos recorrieron el país, para ya salir al resto del continente.

“Primero quiero ver si llego, ver los recursos que tengo y veré, la idea sería pasara a Europa, continuar este viaje”, reconoció Héctor. ¿Cómo seguir el viaje de este trotamundo? En su página de Facebook “El Mundo en Torino”, o contactarse por mail a hector@elmundoentorino.com.