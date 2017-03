Novios celosos queman el auto de Floyd Mayweather porque se fue de fiesta con sus novias

Donde Floyd Mayweather se para, causa polémica, como en Birmingham, Reino Unido, donde está realizando una gira. Y por supuesto que estando en ese país quiso salir de noche y divertirse en un club nocturno, donde también pudiera encontrarse con sus fans para agradecerles el apoyo durante su carrera; sin embargo, la noche terminó en llamas ¡literalmente!

Resulta que Floyd ingresó a un club nocturno y pidió una área VIP, a donde además de la gente que lo acompaña, invitó a varias chicas que se encontraban en el club.

La cuestión es que el exboxeador solo invitó a las chicas, algunas de las cuales estaban acompañadas de sus novios, a quienes se les impidió el acceso al área de Floyd, lo que los hizo enfurecer.

Afuera del club se encontraba la camioneta donde Floyd viaja durante su gira, con los rótulos de “The Money Team”.

Los novios no quisieron atacar directamente a Floyd en el club, así que fueron pacientes: esperaron hasta que salió del lugar, que entrara a su hotel y dejara su camioneta estacionada, durante la madrugada.

Se acercaron al vehículo; rompieron una ventana; lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego.

Esto ocurrió cerca de las 3:30 am, y según el reporte de la policía, nadie resultó herido, salvo el bolsillo de Floyd.

En las redes se armó la polémica: ¿Es realmente el boxeador el culpable? Él invitó a las chicas, sí, pero fueron ellas quienes aceptaron y dejaron a sus novios ahí.

