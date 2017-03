Lo detienen mientras abusaba sexualmente de una vaca: Video

"Vi al hombre besándose, y teniendo relaciones sexuales con mi vaca. Lo perseguimos pero no se detuvo. Llamamos a la policía y lo encontramos escondido en el baño de la casa", comentó Tong Kai Charoonprasitporn, de 65 años de edad y dueño del animal.



El abusador le dijo a la policía que "sentía el impulso" de tener relaciones sexuales con la vaca y comenzó a acariciarla antes de tener relaciones sexuales con ella.



Además el agresor se rió durante la detención y aseguró que no podía evitar sentirse atraído por la vaca mientras estaba pastando. Aseguró sentir emociones fuertes y no lograr detenerse.



Tras admitir haber tenido relaciones sexuales con la vaca, el hombre fue trasladado a una comisaría.



