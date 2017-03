Mario Moreno agrandado: “Voy a ser protagonista en estas elecciones”

En Hora 7 radial, por FM Noticias, Moreno dijo que tiene intenciones de presentarse este año en alguna candidatura, aunque no supo precisar dónde.

El concejal del Partido de la Victoria criticó al presidente Mauricio Macri: “Me parece que no piensa en la gente, que no ve la realidad. No sé si es Macri o sus asesores, pero no me parece que esté haciendo bien las cosas y por eso no comparto”.



En cambio, celebró el dinero que viene al a ciudad para obras: "Fue histórico, ningún municipio consiguió tanta plata y esperemos que se hagan las obras. Muchos vecinos están disconformes porque no empezaron y nosotros también estamos esperando que arranquen”. Sin embargo, ratificó: “Me gusta que entre plata a Salta porque creo que es lo mejor, pero no comparto para nada con lo que está haciendo el gobierno nacional."

Sobre sus pares

Por otro lado, consultado respecto a no haber votado a Ricardo Villada como presidente del Concejo Deliberante, afirmó: “Nosotros consideramos que el espacio ese de la vicepresidencia primera nos pertenece al Partido de la Victoria porque somos la segunda mayoría, no es porque estemos en contra”.

Y agregó: “En diciembre presentamos una lista que era Villada, Moreno y Suriani, no es porque estemos ni a favor ni en contra”. “Somos primos hermanos el Partido de la Victoria con el Partido Justicialista, no estamos disgustados. El tema era por cuestiones de números nada más y pensábamos que la vicepresidencia primera tenía que ser para el Partido de la Victoria”, remarcó Moreno.

Finalmente, desmintió las versiones de un apartamiento del partido del Frente que integra en apoyo a Juan Manuel Urtubey, señaló: “Son conjeturas, es prematuro hablar de eso. Falta para las elecciones y habría que preguntarle al ‘Oso’ Leavy (presidente del partido), que es el director técnico”. Además, destacó el buen diálogo del partido al indicar: “Siempre llegamos a buen puerto”.