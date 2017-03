Políticos, funcionarios y legisladores recordaron el Día de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, políticos, legisladores y funcionares salteños, a través de las redes sociales, manifestaron su total apoyo a la lucha del género por la igualdad de oportunidades y el fin de la violencia.

Desde el Gobierno Provincial fueron varios los exponentes que ratificaron su compromiso con la lucha de la mujer. “Hay mucho que cambiar todavía y para eso trabajamos todos los días”, fue el mensaje que retransmitió el gobernador Urtubey.

Nuestro compromiso con la lucha de la mujer es total. Hay mucho que cambiar todavía y para eso trabajamos todos los días.

En tanto, el vicegobernador Miguel Isa pidió que “todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades”. Mientras que el ministro Rodríguez las recordó con gran afecto como "luchadoras por la igualdad y el respeto”.

#DiaInternacionalDeLaMujer #8M Un día para recordar a luchadoras por la igualdad y el respeto. "Todos los derechos para todas las mujeres".

Por su parte, el intendente capitalino Gustavo Sáenz publicó un sentido mensaje pidiendo su participación e igualdad de derechos en la sociedad.

El diputado Nacional Pablo Kosiner destacó la ley de femicidios que busca profundizar las penas y las sanciones para aquellos que hayan cometido violencia de género y dijo que la sociedad debe romper con las construcciones culturales machistas.

El ministro Costello aseguró que es ilógico pensar que todavía en el siglo XXI haya algunos sectores del trabajo y de la sociedad que consideren que las mujeres no pueden realizar ciertas tareas; y el concejal David Leiva dijo que la igualdad entre el hombre y la mujer tiene que ser una realidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, dijo que no encuentra un trabajo que las mujeres no puedan hacer, mientras que el dirigente de la Unión Industrial José Urtubey dijo que no tienen que existir diferencias y pidió honrar a todas las mujeres en el nombre de nuestra madres y hermanas.

La Senadora por Capital Gabriela Cerrano retransmitió un video para pedir sobre el aborto legal seguro y gratuito y por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, mientras que Gabriela Martinich reafirmó su compromiso con todas las demandas y garantizando los derechos de las mujeres.

Este #8M gritamos por el Aborto Legal Seguro y Gratuito y por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos #DiaInternacionalDeLaMujer

Reafirmamos el compromiso de seguir apoyando todas las demandas y garantizando los derechos de las #mujeres #8MParo

Y por último, la senadora Cristina Fiore aseguró que en política como en la vida misma la mirada del hombre y la mujer son diferentes pero complementarias y dijo que de eso se trata la igualdad.