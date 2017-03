¿Por qué cada vez más jóvenes se operan los labios vaginales?

Aunque entre las menores de edad las operaciones estéticas más frecuentes siguen siendo con diferencia las cirugías de orejas y nariz, las labioplastias están aumentando y actualmente representan un 5,2% de todas las operaciones estéticas realizadas a menores de edad.

22 jóvenes lo hicieron en 2014, 400 en 2015 y 560 en 2016. Esas cifras evidencian un aumento del 152% en apenas dos años. Eso, a pesar de que los expertos unánimemente la desaconsejan para este grupo de edad todavía en desarrollo.



La tendencia, aunque minoritaria, es lo suficientemente significativa como para que el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos emitiera el año pasado una guía para los doctores que lidian con las demandas de labioplastias por parte de menores.



En el documento, el comité para la salud de adolescentes les recomienda a los profesionales que exploren alternativas no quirúrgicas, que las informen sobre lo que es una variedad normal de formas y tamaños de los labios vaginales y que valoren la madurez física y emocional de las pacientes antes de referirlas para una operación.



Además, el comité recomienda que los médicos observen si las jóvenes padecen dismorfia corporal, un trastorno cuyos síntomas suelen aparecer en la adolescencia que consiste en una preocupación obsesiva por un detalle o defecto que perciben en su apariencia.En ese caso, deberían ser referidas a profesionales de la salud mental.



En menores no, salvo excepciones médicas. La recomendación contundente de los expertos a ambos lados del Atlántico es que la labioplastia no debería realizarse en menores.



De hecho el doctor Daniel C. Mills, presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica Estética de Estados Unidos le dijo a BBC Mundo que desde 1992, cuando él empezó a hacer este tipo de operaciones, nunca había realizado una labioplastia en una menor de 18 años."No es razonable hacerlo", dijo, ya que en la adolescencia todavía se están produciendo cambios psicológicos y de desarrollo.

La labioplastia (también conocida como reducción labial) es un procedimiento para alterar los labios de la vagina y darles simetría y buen aspecto. Es puramente estético.





Pero ¿qué ha cambiado en la sociedad para que cada vez más mujeres se interesen por este tipo de cirugías?



Hay quien culpa, de fondo, a la pornografía y al hecho de que muchas jóvenes ahora se depilan totalmente el vello púbico, dejando su zona genital mucho más expuesta visualmente.



Según la doctora Placer Lainez, las jóvenes quieren tener su zona genital "lo más bonita posible", pero el referente estético para ellas es lo que se ve en las películas porno o en las muñecas, es decir, una vulva en la que no se aprecian los labios menores ni la piel más oscura y arrugada que los caracteriza."Probablemente haya mucha cirugía íntima en la pornografía", apunta la especialista.



Según el servicio de salud pública de Reino Unido, es natural y normal que las mujeres tengan pliegues alrededor de la apertura vaginal y en la mayoría de los casos eso no debería causar ningún problema.

Mirá acá el resultado ilustrado de una labioplastia