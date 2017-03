Banco Nación lanza créditos hipotecarios a 30 años con cuotas que serían "menores a un allquiler"

El Banco Nación lanzará mañana una línea de créditos hipotecarios a 30 años de plazo, que se ajustarán según la variación de la unidad de vivienda UVA, que tiene en cuenta la inflación minorista mensual, anticipó hoy el ministro de Finanzas, Luis Caputo.



Con esta línea crediticia, el Gobierno apunta a reactivar el mercado inmobiliario, ya que el objetivo es que las cuotas de los créditos sean inferiores al pago de un alquiler.



Caputo reconoció que "la falta de crédito es sin duda uno de los talones de Aquiles de la economía argentina", al hablar en el marco de la ExpoEfi.



"Queremos que haya crédito a tasas y plazos razonables y lo vamos a impulsar desde la banca pública. Va a haber crédito para la vivienda con plazos a 30 años", adelantó el ministro en la apertura de la quinta edición del Congreso Económico Argentino que se desarrolla hasta este jueves en el hotel Hilton.



El funcionario admitió que "hoy el crédito bancario al sector público es escasamente 15 puntos del producto y en los países de la región, en Latinoamérica, son entre tres y cuatro veces superiores y en los países desarrollados llegan a ser 10 veces eso. Evidentemente es muy difícil crecer sin crédito".



Caputo adelantó la puesta en marcha de esta línea de préstamos, pero el lanzamiento oficial lo hará el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, junto con el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, quien reemplazó en su cargo a Carlos Melconian.



Los integrantes del directorio de la institución pública está terminando de definir detalles del programa pero la posibilidad de extender los plazos obedece a que se ajustarán por las denominadas UVA, que varía según la inflación minorista mensual.



Hasta ahora, la mayoría de los bancos que tienen en vigencia créditos hipotecarios ofrecen planes de 20 años de plazos y las tasas están entre 5 y 6,5% anual, mientras que en el caso del Nación sería inferior: 4%.



La ventaja de este tipo de créditos es que arranca en una cuota muy baja debido a la extensión del préstamo y que se ajusta por inflación, que según el Banco Central se ubicaría en un rango de entre 12 y 17% anual, aunque las consultoras privadas lo ubican por encima del 20%.



Esta línea reemplazará a la actual de 20 años que ofrece el Nación, a tasa fija del 14% los primeros tres años y luego variable, según la evolución de BADLAR (tasa de plazo fijo mayorista) y que había elaborado la anterior gestión.



De acuerdo con proyecciones que maneja la cartera de Hacienda, de un monto de otorgamiento cercano a los 1.000 millones de pesos mensuales entre todos los bancos, se podría saltar hasta 5.000 millones por mes hasta fin de año.



Se estima que el monto total de los préstamos podrían llegar a 30.000 millones de pesos.