Godoy dijo que Guaymás debe presentarse ante la Justicia y acatar lo que decida

Manuel Santiago Godoy, en su participación del primer programa del ciclo 2017 Día de Miércoles, fue consultado sobre cómo se debe proceder con un legislador o funcionario estatal que es denunciado por violencia de género y sostuvo que es una situación de la que debe ocuparse la Justicia, ya que la Ley de Fueros tiene que ver con el hecho de la detención.



En el caso particular del diputado Jorge Guaymás, quien afronta una denuncia por los delitos de desobediencia y amenazas con una ex pareja, Godoy dijo que en el ámbito legislativo, se planteó conformar una comisión para observar que sucede políticamente y que ya cuenta con los informes judiciales de la situación.



Consideró que el cuestionado legislador debe presentarse ante la Justicia y acatar lo que esta decida y aclaró que desde el recinto que él preside, no se puede suspenderlo o separarlo de su banca si la Justicia no lo pide.