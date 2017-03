Marcos Urtubey debutará este fin de semana en el TC 2000

Luego de su debut en el Top Race Series, en el Autódromo Ciudad de Paraná de Entre Ríos, el piloto salteño Marcos Urtubey visitó la redacción de InformateSalta y contó cómo vivió la experiencia junto a sus compañeros del plantel Racing Sports.

“No me esperaba nunca clasificar adelante, liderar una serie, terminar segundo en una serie y la carrera por ahí me ganó la ansiedad de hacer una maniobra un poco arriesgada al comienzo de la carrera. No me arrepiento, me hubiese gustado disfrutar un poco más de la carrera, pero es bueno saber que fue un error para aprender y por ahí manejarlo a lo largo del tiempo” dijo.

Este fin de semana correrá, por primera vez, el Campeonato Argentino de TC 2000 en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. “Muy contento, con muy buenas expectativas. Es algo nuevo, pero si bien subí al Top Race Series, venía manejando la tracción, la potencia en la tracción trasera, esto es algo totalmente nuevo, vamos a ver cómo me sienta la categoría, como sienta el auto,” expresó.

Urtubey integrará el equipo de Pro Racing, junto otro salteño, Gregorio Conta, hermano del Facundo, piloto del Súper TC 2000. “Viene de correr la fórmula Renault con lo cual maneja muy bien el tema de las cargas aerodinámicas del auto, por lo cual tengo para aprender para él y de Diego Ciantini. Creo que es un lindo equipo,” finalizó.