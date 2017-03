La ex mujer de Guaymás retiró la acusación en su contra

Pidió que no se siga con las actuaciones procesales y que el incidente fue producto de la separación, pero que “todo fue superado”.

La ex mujer del diputado Jorge Antonio Guaymás, presentó un pedido en la justicia para retirar la acusación que había interpuesto por violencia de género en contra. Aseguró no sentirse amenazada y que el incidente fue propio de la reciente separación. La fiscalía analiza los pasos a seguir.

Paralelamente el funcionario se presentó esta mañana ante la fiscal de Violencia de Género 3, a cargo de la fiscal, Liliana Jorge, a fin de cumplir con la citación a audiencia de imputación en la que está acusado de desobediencia judicial y amenazas. Deberá hacerse una pericia psicológica.

Guaymás estuvo acompañado de su abogado, Ricardo Anuch y ratificó el descargo escrito que había presentado su abogado defensor, en el cual negó la acusación por los delitos de amenazas, como así también el de desobediencia judicial.

Guaymás, fue sindicado como autor de un hecho de agresión al tomar del brazo a la víctima durante una discusión entre ambos. La ex mujer sostuvo que se sintió atemorizada y que ante la presunción de que iba a ser agredida físicamente, extrajo de su cartera un hierro para defenderse.

El diputado reconoció que el día del supuesto incidente, el 6 de febrero pasado en la casa familiar, llegó a su vivienda con sus hijos tras un festejo familiar, y que dado que su ex mujer no se hallaba, decidió esperarla fuera de la propiedad.

Aclaró que hacía una semana habían decidido separarse, y que aún estaban sensibles por dicho rompimiento. Explicó que al arribar su ex pareja, efectivamente le reclamó su demora, pero como la misma mostró indiferencia la tomó del brazo, pero no con intenciones de agredirla sino de captar su atención. Negó haber amenazado a su ex mujer con causarle algún mal.